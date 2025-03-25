Özgür Özel’den Mehmet Şimşek’e Sert Eleştiri

CHP GRUP TOPLANTISINDA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GÜNDEM OLDU

CHP’nin Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen grup toplantısında, parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yer alan MASAK raporları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sert bir dille eleştirdi. Özel, “MASAK, Mehmet Şimşek’e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek’in itibarı yerin dibindedir” dedi.

MEHMET ŞİMŞEK’İN İSTİFA SÜRECİ

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamada ise “Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. ‘İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar’ diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendi’nin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar” şeklinde ifadeler kullandı.

ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özel’in eleştirilerine yanıt vererek “Görevimizin başındayız” açıklamasını yaptı. Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.