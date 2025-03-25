Özgür Özel’den Mehmet Şimşek’e Sert Eleştiriler

CHP GENEL BAŞKANI AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELDİ

CHP’nin Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yer alan MASAK raporları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ağır eleştiriler yöneltti. Özel, “MASAK, Mehmet Şimşek’e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek’in itibarı yerin dibindedir” şeklinde konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK’İN İSTİFASI GÜNDEME GELDİ

Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamalarda ise Mehmet Şimşek’in istifa etmemek için zorlandığını belirtti. Özel, “Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. ‘İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar’ diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendi’nin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar” ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK’TEN CEVAP

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt vererek, “Görevimizin başındayız” açıklaması yaptı. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin” dedi.