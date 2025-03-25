Özgür Özel’den Mehmet Şimşek’e Sert Tepki

ÖZGÜR ÖZEL’İN SERT ELEŞTİRİLERİ

CHP’nin Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında, genel başkan Özgür Özel, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında MASAK raporları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ağır eleştiriler yöneltti. Özel, “MASAK, Mehmet Şimşek’e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek’in itibarı yerin dibindedir” sözleriyle Şimşek’in güvenilirliğini sorguladı.

İSTİFA AÇIKLAMALARI

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane’de gerçekleştirdiği açıklamalarda ise, “Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. ‘İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar’ diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendi’nin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar” ifadelerini kullanarak yine Şimşek’in durumunu eleştirdi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özgür Özel’in söylemlerine karşılık vererek, “Görevimizin başındayız” açıklamasında bulundu. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin” ifadelerine yer verdi.