Özgür Özel’den Mesnevi mesajı: Başkası geçecek!

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Özel, konuşmasında, “Ben karşıma aday olursa telef ederim diye meydan okuyan, kendini ele veren, bugüne kadar yaptığı suçu itiraf eden Erdoğan’a, Mevlana’nın Mesnevi’si ile sesleniyorum; ‘Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da, bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin, yerine başkası geçecek'” dedi.

SİYASİ RAKİPLERİ HEDEF GÖSTERME

Özgür Özel’in ardından kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Eğer gerçekten işlenmiş bu suç olsaydı, her gün televizyonlarda onu izliyor olacaktık. Maalesef bir gerçek ki ortada suç falan yok” diye konuştu. Yavaş, siyasi partilerin amacının daha iyi bir yönetim sunmak olduğunu hatırlatarak, “Ama korkuyoruz ki, bugün işte herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar” dedi. Kendilerine yönelik haksızlıkların toplumun geneline yansıyabileceğine dikkat çekti.

DOST ELİ UZATMA

CHP İl Başkanı Bekir Yaman, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde yazdığı mektubu paylaştı. Özgür Özel, konuşmasında bazı kişiler hakkında serbest kalma çağrısında bulunarak, “Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız, razıyız” şeklinde açıklama yaptı.

DEPREM BAKANLIĞI TALEBİ

Özellikle depremle ilgili talepleri de gündeme getiren Özel, Erdoğan ile yaptığı görüşmede ‘Deprem Bakanlığı’ kurulmasını istediğini belirtti. Özel, “Türkiye deprem ülkesi, İstanbul’u bir felaket bekliyor. Türkiye’nin alanında en iyisini deprem bakanı diye ata, depreme bakanlık kur” dedi.

DARBELERİN GÖRÜNÜMÜ

Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında “Bazen, darbeler askerden gelmez… Bugünkü darbenin karargahı Beştepe’dir, saraydır” ifadelerini kullandı. “Bu darbenin silahı yalandır, iftiradır” diye ekledi.

KUYU KAZMA METAFORU

Özel, konuşmasında Mesnevi’den bir örnek vererek, “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi, kardeşine nasıl yapıyorsun?” dedi. Erdoğan’a yönelik “Kuyu kazma ki kazdığım kuyuya düşmeyesin” şeklinde bir uyarıda bulundu.

SURİYELİ SİGINMACILAR VE TRUMP

Özel, İtalya’da Meloni ile görüşen Erdoğan’ı eleştirerek, “Meloni kendisine özel olarak teşekkür etti. Dedi ki, ‘Sığınmacıları Türkiye’de tuttuğu için Erdoğan’a teşekkür ediyorum'” ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Filistin konusundaki çıkışlarına atıfta bulundu.

Türki Cumhuriyetlerin Tutuşması

Özgür Özel, Erdoğan’ın KKTC’de yaptığı açılışla ilgili “Türki Cumhuriyetler, Güney Kıbrıs’ı tanıyor, Türkiye’yi işgalci sayıyor” diye konuştu. Özel, “Söylemekten çekinenlerin de bu durumu görmesi gerektiğini” belirtti.

UMUT VE ADALET VURGUSU

Özgür Özel, konuşmasını “Konya’dan adalete olan inancımız, mahkemelerde tükenirken, Konya meydanında yeniden yeşererek geleceğe umutla bakarak ayrılıyoruz” diyerek sonlandırdı. “Erdoğan’a, Mevlana’nın Mesnevi’siyle sesleniyorum” diyerek, toplumda adalet ve umut vurgusunu pekiştirdi.