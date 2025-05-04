Özgür Özel’den Saldırı Sonrası Açıklama

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından bir saldırıya uğradı. Saldırının ardından kameraların karşısına geçen Özel, “Sırrı Süreyya Önder’i erkenden kaybettik. Kendisi sadece müziğiyle değil, siyasete kattığı yorumlarla ve katkılarla önemli bir kişi oldu” dedi. Bugün dinlediği konuşmalarda insanların barış ve kardeşlik vurgusu yaptığını belirten Özel, “Bugün barışın konuşulması lazım. Türkiye’nin terör sorunundan kurtulması ve hak ihlallerinin son bulması önemli bir konu” ifadesini kullandı. Ancak birilerinin bu konuların dile getirilmesini istemediği için saldırının gerçekleşmesine zemin hazırladığını da sözlerine ekledi.

TEHDİTLERİ DUYURDU

Özel, “Bir süredir tehditler alıyoruz” diyerek bu durumu gündeme getirdi. Olayın ardından ailesini arayıp güvenlikleri konusunda bilgi verdiğini belirten Özel, “Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu; çerçevesinde genel başkanlar hapse girdi ve linç girişimlerine uğradı. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunları göze alıyorsunuz” dedi. Cumhurbaşkanı ve diğer siyasi parti genel başkanlarının saldırıyı kınadığını ifade eden Özel, bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyor.

KUTUPLAŞMANIN ZARARLARI

Özel, sivil siyaseti savunmanın, şiddeti dışlamanın ve birlikte çalışma zorunluluğunun altını çizdi. Kutuplaşmanın kimseye fayda sağlamayacağına dikkat çeken Özel, “Hiç kimseye bir kırgınlığım veya küskünlüğüm yok. Eğer tehditler ve saldırılar bizi yıldıracaksa, biz Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık” şeklinde konuştu. Son olarak, Cumhurbaşkanı’nın açtırdığı ‘geçmiş olsun’ telefonunu dikkate alarak, ‘telef’ ifadesinin geri alındığını düşündüğünü belirtti.