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Özgür Özel’den Saraçhane Gösterilerine Sert Tepki

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CHP LİDERİNDEN SERT TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane’de gerçekleştirilen izinsiz eylemler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlere karşı sert bir duruş sergiledi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Özel, siyasetin her zaman düzgün ve saygılı bir dille yapılması gerektiğinin altını çizdi. Hakaret ve küfrün asla kabul edilmeyeceğini ifade etti.

GÖSTERİLERDE AĞIR HAKARETLER

Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla yapılan eylemlerde, bazılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ailesine ağır hakaretlerde bulunduğu gözlemlendi. Bu duruma kayıtsız kalmayan CHP lideri, sosyal medya hesabından şunları belirtti. “Haklı Tepkiyi Değersizleştirmeyin.”

Özel, gösterilerdeki hakaretlerin milletin demokratik itirazının gölgelenmesine izin vermeyeceklerini aktardı. “Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın” diyen Özel, birkaç kişinin beyhude davranışının genelleştirilerek halkın haklı tepkisinin değersizleştirilmesine karşı çıktı. Özel’in bu açıklamaları dikkat çekti.

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