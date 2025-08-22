Özgür Özel’den Sert Tepki: AK Parti

ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında söylediği, “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” ifadesine sert bir şekilde karşılık verdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özgür Özel çok ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor.” diyerek Özel’in Ak Parti hakkında sarf ettiği sözlerin yerini şaşırdığını vurguladı. Çelik, “Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti’miz için kullanıyor.” şeklinde ekledi. Çelik, “Çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı ‘organize işler’ CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen ‘organize milli irade sabotajları’nın adresi CHP’dir.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel ise, Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ‘imar rantı’ iddialarına dair şu sözleri sarf etti: “Yani buyursun açıklasın. Kuşadası falan bir iki şey söyledi. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın.” Özel, daha önce “Beni İzmir’e Büyükşehir adayı yap, yerime bu arkadaşı Aydın’a yap” dediği kişiye eleştiride bulunduğunu belirtti. “Bilgisi, belgesi olan her şeyi açıklayacak. Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış.” açıklamasıyla devam etti. Özel, “Bizim korkumuz yok. Bu parti korkusuzların partisi ama kendinden emin olmayanların, korkanların ve o korkuyla birlikte parti değiştirenlerin durumunu Aydın’da meydan tetkik etti zaten.” şeklinde ifade etti.

Özel, Aydın’daki mitinginde “Özlem istifa” sloganlarıyla kesintiye uğradığını ve “Aydın tarihinin en büyük mitingi kendisine karşı yapılmış.” bilgisini verdi. “O da Isparta’dan, Burdur’dan AK Parti ilçe yönetimlerini çağırıp belediyede ağırlıyor.” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Özel, “Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin.” ifadesini de ekledi.