Özgür Özel’den Silivri’de İmamoğlu’na Ziyaret

İMAMOĞLU’NA ZİYARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçen hafta gerçekleştirdiği “yolsuzluk” ve “terör” soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve pazar günü “yolsuzluk” suçlamasından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Sabah saatlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partili bir heyetle birlikte saat 09.30’da İmamoğlu’nu ziyaret etmek üzere cezaevine geldi. İmamoğlu ile Özel arasındaki görüşme sona erdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YORUMLAR

Görüşme sonrasında Özgür Özel, “Maalesef Silivri’deyiz. Son seçimlerin birinci partisinin genel başkanı biraz önce Silivri’de, dünyanın en tanınmış metropolüne 3 kez belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nu ve iki değerli belediye başkanını, Tayfun Kahraman’ı ziyaret ettim. Grup toplantısına yetişmek için diğer belediye başkanlarını ziyaret edeceğim. Türkiye’yi yönetenler adına utanıyorum. Onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar. Bu Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı haksızlığa, adaletsizliğe milletin tepkisi. 19 Mart sivil darbesi, milletin iradesiyle engellenmiştir. Sandıktan çıkana sahip çıktı vatandaş. Şimdi sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir. Bu ülkeyi fakirleştirmeye, iki yılda biriktirilen rezervleri Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yakanlara isyan ediyor millet. İçeride başları dik, aslanlar gibiler. Bir kaygı varsa Tayyip Erdoğan’a kalmış. 15,5 milyon oyu kıskanan Tayyip Erdoğan’a söylüyorum; 15,5 milyon kişi kaydı olmayan sandıklara koşa koşa gitti. Demokrasi rüzgarı Ekrem Bey ve arkadaşlarının arkasındadır. Bu saray rejimi vicdanlara mahkum olmuş, kendi seçmenini mahcup etmiştir. AK Partili seçmen, senin de utandığını biliyorum. Bu utancı paylaşma. Bu bayram AK Parti ve MHP’li seçmenle bayramlaşmaya geliyoruz. Bu bayramda muhalefetle bayramlaştık, iktidarla bayramlaşmayacağız. Bu bayram 81 il, 973 ilçe, tüm köylerde 15,5 milyon neferi bayramlaşacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.