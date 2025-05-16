Özgür Özel’den Terörsüz Türkiye Mesajı

Türkiye’de önemli bir dönem başlıyor. Terörsüz bir geleceğe yönelik kilit bir aşama kaydedildi. Yoğun diplomatik çabaların ardından terör örgütü PKK, kısa bir süre önce kendini feshedip, silah bırakacağını duyurdu. Bu gelişme dünya medyasında, Türkiye’nin zaferi olarak öne çıkarken, muhalefetin sessizliği ise dikkat çekiyor. Bu konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un canlı yayınında açıklama yaptı.

TERÖRSÜZ GELECEK İÇİN DESTEK

Özel, sürece destek verdiğini dile getirerek, “Biz terör bitsin isteriz. Terörsüz Türkiye’ye evet diyorum. PKK terör örgütüydü, silah bırakacağını ve kendini feshettiğini açıkladı. Bunun başarılması durumunda çok kıymetli bulurum” dedi. Ayrıca, bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduğunu da ekledi.

ŞEHİTLERİN AĞLAMAMASI İÇİN

Özel, “Bu iş başarılırsa şehit gelmeyecek, ne Türk ne Kürt anası ağlamayacak. Bu ülkenin milyonlarca trilyonlarca doları artık silahlara ve mühimmata gitmeyecek” ifadelerini kullandı. CHP’nin ülkeyi yönetmeye hazır olduğu bir dönemde, bu kaynakların emeklilere, işçilere, sanayiye, öğrencilere ve AR-GE gibi alanlara aktarılacağını vurguladı. “Bu durumda niye terörsüz Türkiye’yi savunmayayım? Terörsüz Türkiye’yi kim savunuyorsa bir fazlasını biz savunuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.