Özgür Özel’den Yeni Açıklama Geldi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından, bir saldırıya uğramasının sonrasında yeni bir açıklama yaptı. Saldırının ardından partisinin İstanbul İl Binası önünde toplanan partililere hitap eden Özel, “Gün husumet, kin çıkarma günü değildir” ifadelerini kullandı.

HUSUMET KONUŞULMASI GEREKEN BİR KONU DEĞİLDİR

Özel, saldırı ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, “Bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye’deki tüm partililerimiz ve siyasetteki değerli genel başkanlar ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

OLAYIN ARKA PLANINI AÇIKLIYOR

Bugün Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde Özgür Özel, AKM’ye gitmişti. Törenin ardından gerçekleşen saldırıda, saldırganın geçmişte iki çocuğunu öldürdüğü ve tahliye edildiği bilgisi ortaya çıktı.