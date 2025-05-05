Özgür Özel’den Yeni Açıklama Geldi!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YENİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından bir saldırıya uğradı. Bunun üzerine Özel, İstanbul İl Binası önünde partililere hitap etti. “Gün husumet, kin çıkarma günü değildir” ifadelerini kullanarak durumu değerlendirdi.

GÜN HUSUMET, KİN ÇIKARMA GÜNÜ DEĞİLDİR

Açıklamalarında Özel, “Bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye genelinde tüm partililerimiz ve siyasi liderler, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik” şeklinde konuştu.

SALDIRININ ARKA PLANI

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni için katıldığı AKM çıkışında saldırıya uğramıştı. Saldırganın geçmişte iki çocuğunu öldürdüğü ve tahliye olduğu bilgisi ortaya çıktı.