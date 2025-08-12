Gündem

Özgür Özel: Devlet Bahçeli’nin Çağrısı kıymetli

ozgur-ozel-devlet-bahceli-nin-cagrisi-kiymetli

ÖZGÜR ÖZEL ŞEHİT VE GAZİ DERNEKLERİYLE BULUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da şehit ve gazi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Özel, Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde Meclis’te oluşturulan komisyonda, bu derneklerin temsil edilmesi gerektiğini belirtti. Özel, CHP’nin komisyonda yer almasına yönelik gelen eleştirilere de yanıt verdi. “Eleştiri alıyoruz, eleştirileri göğüslüyoruz. Neden? Yarın öbür gün daha fazla kan akmasın, terör bitsin, kaynaklar doğru yerlere kullanılsın diye.” sözleriyle durumu açıkladı. Ayrıca, “Siyasi hayatımızı sizin derneklerinizde adım atmışız, bir yanlış olursa son adımı da orada atarız.” şeklinde ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin “milletten gizli pazarlık yapılmaması için” komisyonda yer aldığını vurgulayan Özgür Özel, komisyonun bu çerçevede çalıştığı sürece orada olmaya devam edeceklerini aktardı. Özel, şehit aileleri ve gazilerin de komisyonda yer alması gerektiğini dile getirdi.

DEVLET BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP’li belediyelere yönelik kovuşturma ve soruşturmaların bir an önce neticelenmesi çağrısını değerlendirdi. “Devlet Bey’in çağrısı kıymetli.” dedikten sonra, “Adli tatil bitince iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir.” ifadesini kullandı.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI VE DAVALARI

MHP lideri Bahçeli, önceki gün yaptığı konuşmada belediye davaları ve yargıdaki soruşturmalarla ilgili bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, “Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek çok alanda yoğunlaşan hukuki davalardan hızla kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır.” şeklinde açıklama yapmıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yeni Kıyafetler Nasıl Olacak? Ayrıntılar Belli

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, okullarda tek tip kıyafet uygulamasına dönüş yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu uygulamanın detaylarını duyurdu.
Gündem

Sındırgı’da 879 artçı deprem oldu

Sındırgı ilçesinde 10-12 Ağustos tarihleri arasında 879 deprem meydana geldiği açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.