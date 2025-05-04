Özgür Özel’e Akm Çıkışında Saldırı!

SALDIRGANIN YAKALANMASI VE ÖZEL’İN DURUMU

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın “Ben Osmanlı çocuğuyum” dediğini iddia ederek, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel’in durumunun iyi olduğunu belirtti. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi.

SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Saldırı sonrası Özgür Özel, “Bir süredir tehdit alıyoruz” diyerek, Gezi olaylarında Sırrı Süreyya Önder’in cesaret gösterdiğini hatırlattı. Özel, “Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca, tehditler aldıklarını ve bu sürecin çok önemli olduğunu vurguladı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir” denildi.

SALDIRGANIN SUÇ KAYDI

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık, Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğünü ve daha önceki suç kayıtları bulunduğunu belirtti. Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu’nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

AK PARTİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı kınayarak, toplumsal huzura yönelik şiddet girişimlerinin cezasının verileceğini dile getirdi.

DEM PARTİ’DEN AÇIK DURUŞ

Demokrat Parti, Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınayarak, bu olayın barış ve dayanışma değerlerine açık bir provokasyon olduğunu vurguladı. Partinin açıklamasında, “Acımızın en derin olduğu anda, bu alçakça girişimin amacını da arkasındaki karanlıkları biliyoruz” denildi.

ADLİ SÜREÇ VE KINAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmıştır” dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise, “Bu tür eylemler demokrasimize ve milletimizin değerlerine aykırıdır” ifadesinde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.