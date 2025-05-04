Özgür Özel’e AKM Çıkışında Saldırı!

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın “Ben Osmanlı çocuğuyum” dediğini belirtirken, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel’in durumunun iyi olduğunu ifade etti. Saldırganın 66 yaşındaki S.T. olduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in darbedilmesi üzerine yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir” denildi.

ERDOĞAN, ÖZEL’İ TELEFONLA ARADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’i telefonla aradığını açıkladı. Altun, sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmiştir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

AK PARTİ’DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, “Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini” vurguladı ve “Saldırgan hukuk önünde hesap verecek” diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı kınayarak “S.T. adlı kişi gözaltına alınmıştır” dedi. Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırının hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

DEM PARTİ’DEN PROVOKASYON AÇIKLAMASI

DEM Parti, Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınayarak, “Bu çirkin saldırı, yalnızca bir kişiye değil, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur. Bu alçakça girişimin arkasındaki karanlığı biliyoruz” açıklamasında bulundu.

ADalet BAKANI TUNÇ’TAN DEĞERLENDİRME

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Tunç, şiddetin meşru bir aracı olamayacağını ifade etti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN KINAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi. Kurtulmuş, bu tür eylemlerin demokrasimize ve milli değerlere aykırı olduğunu belirtti.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.