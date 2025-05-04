Özgür Özel’e AKM’de Saldırı Gerçekleşti

SALDIRIDA ÖZGÜR ÖZEL HEDEF ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından tokatlı bir saldırıya uğradı. CHP PM Üyesi Sezgin Tanrıkulu, saldırgan hakkında “Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine ‘Osmanlı çocuğuyum’ diyen bir provokatör” ifadelerini kullanarak bu duruma sert bir şekilde tepki gösterdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Habertürk’ten Ceylan Sever’in aktardığına göre, Özgür Özel’e saldıran zanlının işsiz olduğu ve farklı suçlardan 3 sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre şahsın ve ailesinin örgütsel bir kaydı yok.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.” denildi.

CUMHURBAŞKANINDAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’DEN KINAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtip geçmiş olsun dileklerini iletti. Siyaset kurumuna yönelik saldırıların asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çelik, “Saldırgan hukuk önünde hesap verecek” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı kınayarak Özgür Özel’e saldıran S.T. adlı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırı ve şiddet girişiminin gereken cezayı alacağını ifade etti.

DEM PARTİ’DEN PROVOKASYON AÇIKLAMASI

DEM Parti, Özel’e yönelik saldırıyı kınayarak bir açıklama yaptı: “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı büyük bir öfkeyle, en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı, sadece bir kişiye değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.”

ADIYLA TEKİTLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi. Ayrıca, bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal adli soruşturma başlattığını ve şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

TBMM BAŞKANI’NDAN TEPKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. “Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır.” dedi.

İYİ PARTİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.