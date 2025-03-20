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Özgür Özel’e Eleştiri: Biber Gazı Yesene

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TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ İBB’YE YAPILAN OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 87 kişinin gözaltına alındığı bilgisi duyuruldu. Soruşturma çerçevesinde, 10 şüphelinin firar ettiği, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLARDAN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin teşkilatlarını sürece karşı birleşmeye çağırdı ve bir “sokak” çağrısında bulundu. Özel, “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum.” şeklinde ifadeler kullandı. Bu çağrısının ardından, İBB’nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesi önünde bekleyen vatandaşlar, Özgür Özel’e hitaben “Özgür gelsene biber gazı yesene” sloganları attı.

87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Bunun yanı sıra, 10 şüphelinin firar ettiği, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 4’ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu bildirildi.

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