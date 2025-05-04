Özgür Özel’e Saldıran Kişinin İfadesi!

OLAYIN GEÇMİŞİ VE SALDIRI ANI

Önder için gerçekleştirilen törenin ardından AKM’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özel, bu esnada yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Güvenlik önlemleri altında ve korumalar eşliğinde alandan çıkış yapan Özel, durumun ardından hemen güvenli bir yere yönlendirildi.

ŞÜPHELİ VE İFADELERİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın S.T. (66) olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Gözaltındaki S.T., polise verdiği ilk sözlü ifadesinde, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde açıklamalarda bulundu.