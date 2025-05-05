“Özgür Özel’e Saldıran Şahsın Görüntüleri”

CENAZE TÖRENİNE KATILIM VE SALDIRI ANLARI

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan önemli isimlerden biri CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Törenin ardından, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında Selçuk Tengioğlu isimli şahıs, Özel’e fiziksel saldırıda bulundu.

ÖZEL’İ TAKİP EDEN SALDIRGAN

Özgür Özel’e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun, cenaze töreni öncesinde Özel’i takip ettiği anlar ortaya çıktı. Tören sonrası saldırganın, protokol çıkışında beklediği kayıtlarla doğrulandı ve bu görüntüler canlı yayın kameralarına yansıdı. Saldırgan, binaya girmeden önce Özel’in dışında basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arkasından yaklaşarak, Özel ve beraberindekilere sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği gözlemlendi.

DİKKAT ÇEKİCİ HAREKETLER

Saldırgan, Özel salona girdikten sonra dışarıda beklemeye devam etti. Bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak dikkat çekici hareketler yaptığı kaydedildi. Daha sonra, oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve burada bekleyişine devam ettiği belirlendi. Saldırganın, törenin tamamlanmasının ardından da protokol çıkışında beklediği görüldü.