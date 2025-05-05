“Özgür Özel’e Saldıran Şahsın Görüntüleri”

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde cenaze töreni yapıldı. Törene katılan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Törenin ardından Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında Selçuk Tengioğlu isimli şahsın fiziksel saldırısına uğradı.

SALDIRGANIN TAKİP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun, tören öncesinde Özgür Özel’i takip ettiği anlatan görüntüler kaydedildi. Tören sonrası, saldırganın protokol çıkışında bekleyişini gösteren kayıtlar, canlı yayın kameralarına yansıdı.

DİKKAT ÇEKEN DAVRANIŞLAR

Saldırganın, binaya girmeden önce Özgür Özel’in basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arka taraftan yaklaştığı ve Özel ile beraberindekilerin sağında kollarını bağlayarak beklediği görüldü. Özel salona girdikten sonra dışarıda bekleyen saldırganın, bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda otururken dikkat çeken hareketler yaptığı belirtildi.

Burada beklemeye devam eden saldırganın, daha sonra oturduğu banktan kalkarak protokol kapısının bulunduğu bariyerlere doğru yöneldiği, kameralara aldırış etmeden burada bekleyişini sürdürdüğü tespit edildi. Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklemeye devam ettiği gözlemlendi.