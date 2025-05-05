Özgür Özel’e Saldıran Şahsın Görüntüleri

CENAZE TÖRENİNE KATILIMCILAR ARASINDA CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL DE VAR

DEVA Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende yer alan isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Tören ardından Atatürk Kültür Merkezi’nden çıkarken, Selçuk Tengioğlu isimli bir kişi tarafından fiziksel bir saldırıya uğradı.

SALDIRGANIN TAKİP ETTİĞİ ANLAR KAMERA KAYITLARINDA

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun, tören öncesinde Özgür Özel’i takip ettiği belirlendi. Bu durumu gösteren görüntüler, canlı yayın kameralarına yansıdı. Tören sonrasında da saldırganın, protokol çıkışında beklediği tespit edildi.

Saldırganın binaya giriş yapmadan önce, Özel’in dışarıda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkasından geldiği belirlendi. Özel ile beraberindekilerin sağında, kollarını bağlayarak beklediği görüldü. Özellikle Özel, salona girdiğinde dışarıda bekleyen saldırganın protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak dikkat çekici hareketlerde bulunduğu kaydedildi.

Saldırgan, oturduğu banktan bir süre sonra kalkarak, kameraları umursamadan protokol kapısının bulunduğu bariyerlere yöneldi ve orada beklemeye devam etti. Tören sonrasında da protokol çıkışında beklemeye devam ettiği görüldü.