Özgür Özel’e Saldırı Davası Süregeldi

OĞULUNUN SALDIRISINDAN SONRAKİ GÜNDEME GELEN OLAY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde bir saldırıya uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu, anma etkinliğinin bitiminde Özgür Özel’e yumrukla saldırdı. Saldırının hemen ardından söz konusu kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından “kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

TENGİOĞLU’NUN DAVASI HUZURDA

Tutuklu olan Selçuk Tengioğlu, bugün üç kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Dava ise 29 Eylül’e ertelendi.

SALDIRI ANI VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin sonrasında Özgür Özel, çıkış yaparken bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, güvenlik önlemleri ile korumaları eşliğinde alandan ayrılmaya çalışırken, polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tengioğlu, burada yapılan işlemlerin ardında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

YARGILANAN ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair açıklamasında, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.” denildi. Yapılan sorgulamalarda Selçuk Tengioğlu’nun, kızı M.T. ve oğlu B.T’yi öldürmesi nedeniyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020’de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgüt ile bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığıyla ilgili bir anormal durumun tespit edilmediği bildirildi.