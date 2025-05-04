Özgür Özel’e Saldırı Gerçekleşti! 2004’te Çocuklarını Öldürdü!

SALDIRGAN YAKALANDI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın “Ben Osmanlı çocuğuyum” demesiyle birlikte, saldırganın gözaltına alındığını ve Özgür Özel’in durumunun iyi olduğunu ifade etti. Saldırganın kimliğinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olarak belirlendiği öğrenildi. Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüş olup, burada işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Saldırganın, emniyette ifade alma aşamasına henüz girmediği bildirildi.

İLK İFADESİNE ULAŞILDI

CHP lideri Özgür Özel’e saldıran şahsın ilk ifadesinin CNN TÜRK’e ulaştığı belirtildi. Saldırganın ifadesinden şu sözler aktarıldı: “Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım.”

TEHDİTLERİN ARDINDAN GELEN SALDIRI

Özel, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Hepimiz evimizdeyken Gezi’de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı. Bugün Ceren’in babasına vedasını ağlamamak için gırtlağıma tutarak dinledim. Tüm siyasetçilerin cezaevinde değil dışarda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Hiç kimse kırgınlığım ve küskünlüğüm yok.” ifadelerini kullandı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.” denildi.

HAFİF SUÇLARDAN KAYDI VAR

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel’e saldıran şahıs hakkında bir açıklama yaparak, saldırgan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun 2004’te iki çocuğunu öldürdüğünü ve diğer iki çocuğunu yaraladığını belirtti. Ayrıca, Tengioğlu’nun hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunduğu kaydedildi. Müebbet hapis cezası almış olan Tengioğlu, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

ERDOĞAN: GEÇMİŞ OLSUN TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini iletti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın, olayın tüm yönleriyle açığa kavuşturulması için süreci yakından takip ettiğini belirtti. Ayrıca, saldırıyı kınayarak, Özel’e geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ifade etti.

AK PARTİ’DEN KINAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetlediklerini belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Siyaset kurumuna yapılan her saldırının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Çelik, “Saldırgan hukuk önünde hesap verecek.” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI: GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı kınayarak, Özgür Özel’e saldıran şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırı ve şiddet girişiminin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.

BAHÇELİ’YE GÖRE PROVOKASYON

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileterek şiddete her türlü karşı olduklarını vurguladı. Bahçeli, şiddet eyleminin nasıl gerçekleştiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, “Provokasyon düşündürücüdür.” dedi.

DEM PARTİ: PROVOKASYON

Demokrat Parti, Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınadı. Açıklamada, “Bu çirkin saldırı, sadece bir kişiye değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.” denildi.

YILMAZ TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal adli soruşturma başlattığını ifade ederek, şiddetin demokratik toplumlarda hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamayacağına dikkat çekti.

NUMAN KURTULMUŞ: KABUL EDİLEMEZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.” diyerek, yapılan saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Kurtulmuş, bu tür davranışların demokrasimize ve milletin ortak değerlerine aykırı olduğunu ifade etti.

DERVİŞOĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.