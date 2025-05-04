Özgür Özel’e Saldırı Gerçekleşti

CHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ TANRIKULU’NDAN AÇIKLAMA

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın “Ben Osmanlı çocuğuyum” dediğini belirterek, olayın ardından saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel’in durumunun iyi olduğunu aktararak bu bilgileri paylaştı. Saldırganın, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Emniyette ifade alma işlemlerinin henüz başlamadığı öğrenildi.

İLK İFADEYE ULAŞILDI

CHP lideri Özgür Özel’e yönelik saldıran kişinin ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. Saldırganın, “Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım.” dediği bildirildi.

SÜREÇTE TEHDİT ALINDIĞI AÇIKLANDI

Saldırı sonrası açıklama yapan Özgür Özel, “Hepimiz evimizdeyken Gezi’de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı. Bugün Ceren’in babasına vedasını ağlamamak için gırtlağıma tutarak dinledim. Tüm siyasetçilerin cezaevinde değil dışarda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Hiç kimse kırgınlığım ve küskünlüğüm yok.” dedi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.” şeklinde bir açıklama yaptı.

SALDIRGAN İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER

İçişleri Bakanlığı, saldırgan Selçuk Tengioğlu hakkında, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmiştir.” dedi.

AK PARTİ’DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetleyerek “Saldırgan hukuk önünde hesap verecek.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel’e saldıran kişinin gözaltına alındığını ve toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırının gereken cezayı alacağını belirtti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN YORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bu çirkin saldırıyı kınıyorum. Şiddete her türlü karşıyız.” dedi.

DEM PARTİ’DEN KINAMA

DEM Parti, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak, “Bu çirkin saldırı, sadece bir kişiye değil, ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ADalet BAKANI TUNÇ’TAN TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak “Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz.” dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır.” ifadesinde bulundu.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI’NDAN GEÇMİŞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti.