Özgür Özel’e Saldırı İçin Gözaltı

YENİ GELİŞMELER ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen tören sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirilen yumruklu saldırıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Saldırıyı düzenleyen kişinin kaldığı pansiyonun sahibinin de gözaltına alındığı belirtildi. Selçuk Tengioğlu’nun (66) Beyoğlu’ndaki konakladığı otelde çekilen kamera görüntülerinde, kahvaltı yaptığı ve ardından çay içip otel görevlisiyle sohbet ettiği anlar yer aldı.

İFADESİNDE SÜREÇTEN BAHSETTİ

Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yaptığı saldırının ardından ifade verdiği öğrenildi. Tengioğlu, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in maruz kaldığı yumruklu saldırıya yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir.” denildi.

GEÇMİŞİ YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte iki çocuğunu öldürmesi nedeniyle 16 yıl cezaevinde kalmış olduğu, ayrıca Adana’da bir süre psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Tengioğlu’nun daha önce boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı, son zamanlarda ise Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.

OCAK VE SALDIRI NİYETİ

Tengioğlu’nun ifadesinde, sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’ye gittiği öğrenildi. Olay günü AKM’nin içine girmediğini, sürekli dışarıda durduğunu belirtten Tengioğlu, “Özgür Özel’i bir anda çok yakınımda görünce anlık olarak karar verdim.” dedi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Olayla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları için bilgi talep edildiği, ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan (MASAK) rapor istendiği belirtildi.