Özgür Özel’e Saldırı, Kuklacıyı Bulun

SELVİ’DEN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında uğradığı yumruklu saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Selvi, saldırının arkasındaki bağlantıların mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı.

KUKLA DEĞİL KUKLACIYI BULUN

Selvi, yazısında “Önemli olan o yumruğu atan şahıs değil, onu yumruk atmaya azmettirenlerdir. Onun arkasındaki parmaktır. Kukla değil, kuklacıya bakmak lazım” ifadesini kullanarak saldırgan S.T.’nin (66) yalnız hareket etmediğine dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre S.T., 2004 yılında iki çocuğu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 2020’de şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. Selvi, yaşanan olayın kişisel bir husumetten ya da anlık öfkeden kaynaklanamayacağını, bunun daha çok siyasi bir hedef taşıdığını savundu.

SALDIRININ SİYASİ HEDEFİ Mİ VAR?

Selvi, saldırının siyasi ortamı germek ve bir kaos yaratmak amacıyla düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü. “CHP Lideri’ne yapılan saldırı ile siyasi ortamı germek ve bir kaos ortamı oluşturmak istedikleri belli” diyen Selvi, olayın derinlemesine araştırılması gerektiğini belirtti. Özgür Özel’e yönelik daha önce de birçok operasyon düzenlendiğini iddia eden Selvi, örnek olarak Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili asılsız iddiaların, CHP içindeki güç mücadelelerinden kaynaklandığını ifade etti.