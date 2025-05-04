Özgür Özel’e Saldırı, Saldırgan Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın “Ben Osmanlı çocuğuyum” dediğini belirterek, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel’in sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Saldırgan olarak tanımlanan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü, burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi. Tengioğlu’nun emniyette ifade alma sürecinin başlamadığı öğrenildi.

İLK İFADE VE SAVUNMA

CHP lideri Özgür Özel’e yönelik saldırının faaliyle ilgili ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. Saldırgan, “Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım.” şeklinde konuştu.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Tüm siyasilerin cezaevinde değil dışarıda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz ve siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye faydası yok.” dedi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN DUYURU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir.” ifadeleriyle durumu bildirdi.

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanlığı, saldırgan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında ‘B.T.’ ve ‘M.T.’ isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı bilgisi geçti. Ayrıca, Tengioğlu’nun hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının bulunduğu ve 2020 yılına şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı belirtildi.

ÖZEL’E TELEFONLA GEÇMİŞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,Özgür Özel’i arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiği duyuruldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırının aydınlatılmasi icin süreci takip ettiğini bildirdi.

AK PARTİ VE MHP’DEN TEPKİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dilekleri iletti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, şiddet olayının provokasyon olduğunu belirtti.

DEĞİŞİK PARTİLERDEN KINAMA AÇIKLAMALARI

Demokrat Parti, saldırının Sırrı Süreyya Önder’in değerlerine karşı gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu ifade ederek bu durumu lanetlediklerini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddete karşı duruş sergilemenin hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI’NDAN GEÇMİŞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.