Özgür Özel’e Saldırı, Saldırgan Yakalandı!

CHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİNDEN AÇIKLAMALAR

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın “Ben Osmanlı çocuğuyum” ifadesinde bulunduğunu paylaşarak, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırganın isminin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Tengioğlu, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırganın, emniyet işlemleri sürecinde ifadesinin alınmadığı belirtildi.

İLK İFADESİNE ULAŞILDI

CHP lideri Özgür Özel’e saldıran kişinin ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. Saldırganın ifadesinde, “Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım.” açıklamasında bulundu.

SALDIRI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Açıklama yapan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı: “Hepimiz evimizdeyken Gezi’de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı. Bugün Ceren’in babasına vedasını ağlamamak için gırtlağıma tutarak dinledim. Tüm siyasetçilerin cezaevinde değil dışarda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Hiç kimse kırgınlığım ve küskünlüğüm yok.”

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili olarak “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

SUÇLARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren saldırganla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunmaktadır. Müebbet hapis cezası almış olan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.” bilgisi verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özgür Özel’i telefonla aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu. Altun, “Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ, SALDIRIYI KINADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, “Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez.” diyerek, “Saldırgan hukuk önünde hesap verecek.” anlamına gelen sözleri sarf etti.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, Özgür Özel’e saldıran S.T. adlı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırı ve şiddet girişiminin hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

DEM PARTİ’DEN TEPKİ

DEM Parti, Özel’e yönelik saldırıyı kınadı ve şu açıklamayı yaptı: “Sevgili yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı büyük bir öfkeyle, en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırı, sadece bir kişiye değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.” dedi.

ADALLET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” açıklamasında bulundu. Tunç, “Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI’NDAN KINAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez.” sözleriyle saldırıyı kınadı.

İYİ PARTİ LİDERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.