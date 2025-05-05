Özgür Özel’e Saldırı Şok Edici! Gözaltı Devam Ediyor

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN Sırrı Süreyya Önder

Çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören sonrasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırgan, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, gözaltına alındı. Saldırının ardından Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelinin sorgulaması Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

GEÇMİŞİ VE PSİKOLOJİK TEDAVİSİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından sorgusu devam eden Selçuk Tengioğlu’nun polisle yaptığı görüşmede olayı planlamadığını, aniden bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sonucunda, Selçuk Tengioğlu’nun daha önce iki çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle 16 yıl cezaevinde yattığı ve bir süre Adana’da psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

İŞ GEÇMİŞİ

Şüphelinin daha önce boyacılık ve marangozluk gibi işler yaptığı tespit edildi. Son zamanlarda ise Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı belirlendi. Tengioğlu’nun ifadesinde sezon açılması nedeniyle, olay gerçekleşmeseydi yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceği bilgisi yer alıyor.

OLAYDAN ÖNCEKİ GÜNLER

Şüphelinin ifadesine göre, sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra, sempatisi olan Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’ye gittiği ifade edildi.

ANLIK KARAR VERİŞİ

Olay günü, AKM’nin içine girmediğini, sürekli dışarıda bulunduğunu belirten Tengioğlu, Özgür Özel’in bir anda yanına yaklaştığını fark ettiğini ve “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım” şeklinde konuştu.

GÖZALTI SÜRESİNİN UZATILMASI

Savcılık tarafından şüphelinin gözaltı süresinin 1 gün daha uzatıldığı, sorgunun kesintisiz olarak devam ettiği ve olayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.