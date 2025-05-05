“Özgür Özel’e Saldırı Soruşturması Gelişti”

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in anısına düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan yumruklu saldırıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler meydana geldi. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı pansiyonun sahibi de gözaltına alındı. Tengioğlu’nun konakladığı otelin güvenlik kameralarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde, Tengioğlu’nun sabah kahvaltısı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği yansıyor.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu, ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırmadan önce programı duyduğunu söyledi. “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum” diyerek, yaşadığı duygusal durumu ifade etti. Tengioğlu, “Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde sözler sarf etti.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e yapılan saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Savcılık, gözaltı süresinin bir gün uzatıldığını ve “Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi ba­ğlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir.” açıklamasında bulundu.

GEÇMİŞİ SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Selçuk Tengioğlu’nun sorgusunda olayı planlamadığını ve spontane bir karar verdiğini ifade etti. Soruşturma sonunda, Tengioğlu’nun geçmişte iki çocuğunu öldürme suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavi gördüğü découvert edildi.

ÇALIŞMA GEÇMİŞİ BELİRLENDİ

Tengioğlu’nun geçmişte marangozluk ve boyacılık gibi işler yaptığı, son dönemlerde ise Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Saldırgan, olaydan önce sezon açılması nedeniyle Alanya’ya çalışmak için gitmeyi planladığını belirtti.

KAHVALTI SONRASI OLAY YERİNE GİTTİ

Saldırgan, sabah saatlerinde kaldığı otelde kahvaltı yaptıktan sonra Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için Taksim Meydanı’na geldiğini ifade etti. Olay günü AKM’ye hiç girmediğini, sürekli dışarıda olduğunu ve Özgür Özel’in çok yakınına geldiğini gördüğünde “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım.” dedi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İSTENEN RAPORLAR

Soruşturma çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan (MASAK) rapor talep edildi.