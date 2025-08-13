Özgür Özel’e Soruşturma Açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şunları belirtti: “CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.”

Özgür Özel’in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere detaylar veren Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği iddialarına cevap verirken, “Ben ‘Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediye başkanlarını alın, içeri tıkın.’ demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, suç duyurusunda bulunur, yargılanır” diye konuştu. Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Siz Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’liyse suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Özlem Çerçioğlu’na gidip ‘Aziz İhsan Aktaş’la çalışmışsın ya içeri atıl ya gel partime katıl’ diyorlar. Kütahya Belediye Başkanı Aktaş’la çalışıyor, onun dosyası Kütahya’da. Aydın’a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Aydın’daki belediye başkanlarımıza, ‘Gel beraber gidelim,’ Efeler İlçe Başkanı’na ‘Attır kendini partiden, bahanen olsun.’ dedim, inat ettim, atmadım o namussuzu partiden. ‘Ya içeriye tıkıl ya AK Parti’ye katıl’ formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti’yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma.”

AK Parti’den Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndaki ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert bir şekilde tepki gösterdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz” diyerek, “Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız.” Özgür Özel’e bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan geldi. Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği ölçüsüz, yakışıksız ve çirkin sözlerini şiddetle kınıyorum” şeklinde bir ifade kullandı.

İletişim Başkanından Açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, siyasetin her şeyden önce seviye ve üslup işi olduğunu vurguladı. Duran, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum” dedi. Duran, ayrıca “Kendi iç siyasi çelişkilerini ve çekişmelerini böylesine yakışıksız bir dil ile kamuoyuna yansıtmak, siyasî nezaket ve etik açısından asla kabul edilemez” ifadelerini ekledi.