Özgür Özel’e Soruşturma Açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır” diye belirtti. Tunç, Özel’in kullandığı dilin siyasi nezaketi aşan bir hal aldığını ekledi. “Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YORUMLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile cezaevindeki bazı tutukluları ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara da değindi. “Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, birinci belediye ise Aydın” dedikten sonra, bu durumun üzerinden çeşitli eleştirilerde bulundu. Özellikle iktidar partisinin tutumunu eleştirerek, “Özlem Çerçioğlu’na gidip ‘Ya içeri atıl, ya gel partime katıl’ diyorlar” ifadesini kullandı.

AK PARTİ’DEN CEVAP

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz” dedi. Ayrıca, “Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir” ifadelerini ekledi. Çelik, Cumhurbaşkanı’nın hukukunun korunmasının partinin temel değerlerinden biri olduğunu da belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANINDAN GÖRÜŞ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, siyasetin seviye ve üslup meselesi olduğunu vurgulayarak, “Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum” dedi. Duran, iç siyasi çekişmelerin bu şekilde yansıtılmasının kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.