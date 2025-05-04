Özgür Özel’e Tehdit Gönderildi

SALDIRIYA AİT TEHDİTLER PAYLAŞILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı sonrası açılan sosyal medya hesabından kendisi ve kızı İpek Özel’e yönelik tehdit mesajları yayımlandı. Mesajlarda Özel’in kızı İpek Özel’in ev adresi de verildi ve “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” denildi. Bir başka paylaşımda ise saldırgan olduğu belirtilen Selçuk Tengioğlu, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar” gibi tehditler içeriyordu.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan saldırının ardından sosyal medyada provoke eden paylaşımların sanal devriyeler tarafından takip edildiğini duyurdu. Yerlikaya, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

OLAYIN ARKA PLANI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda töreninin ardından AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırganın emniyetteki ifade alma işlemi hâlâ devam ediyor.

GÖRÜŞLERİ İÇEREN RESMİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. isimli şahısla ilgili olarak şunları bildirdi: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eliyle vuran saldırganın; 2004 yılında adları B.T. ve M.T. olan çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı tespit edilmiştir. Ayrıca hırsızlık ve tehdit suçlarından da sabıkalı olan S.T., müebbet hapis cezası aldı ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.”