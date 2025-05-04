Özgür Özel’e Tehdit Mesajları Geldi

ANLAŞMAZLIĞIN PARÇALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, bir sosyal medya hesabı üzerinden Özel ve kızı hakkında tehdit içerikli mesajlar yayımlandı. Mesajlarda Özel’in kızı İpek Özel’in ev adresinin de bulunduğu bildirilirken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, saldırgan olduğunu belirten Selçuk Tengioğlu isminde bir kullanıcı, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” şeklinde tehditlerde bulundu.

TAKİPTEKİ DEVRIYELER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu saldırı sonrasında sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan kişilerin sanal devriyeler tarafından izlenmeye alındığını açıkladı. Yerlikaya, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SALDIRIYA DAİR DETAYLAR

Sırrı Süreyya Önder’in veda törenine katılan Özgür Özel, AKM çıkışında bir saldırıya maruz kaldı. 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun saldırgan olduğu belirlendi. Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne aktarıldı. Saldırganın emniyette ifade alma işlemleri devam ediyor.

SUÇ KAYITLARI

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel’e saldıran 66 yaşındaki S.T. ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren S.T. adlı şahsın, 2004 yılında B.T. ve M.T. ismindeki çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Ayrıca, hırsızlık ve tehdit suçlarından sabıkası mevcuttur. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.” ifadesini kullandı.