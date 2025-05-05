Özgür Özel’e Tehditler Yapıldı

GELİŞMELERİ İÇİN HIZLI MÜDAHALE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının arka planında, Selçuk Tengioğlu adına açılan sahte hesap üzerinden yapılan tehditlerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tehditleri gerçekleştiren M.A. isimli şüphelinin tutuklandığını ve cezaevine gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.”

SALDIRININ ARDINDAN GELEN TEHDİTLER

Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğradığı olaydan sonra, saldırganın oluşturduğu sahte sosyal medya hesabından kendisi ve kızı İpek Özel’e yönelik tehdit mesajları paylaşılmıştı. Bu durum, hem siyasi hem de toplumsal tepkilere yol açmış, yetkililerin olaya müdahale etmesi gerektiği vurgulanmıştı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

M.A. isimli şahsın tutuklanmasıyla birlikte, saldırganın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği tehditlerle ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Olayın etkileri ise kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.