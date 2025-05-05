Özgür Özel’e Yumruklu Saldırı Gerçekleşti!

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ SONRASI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir saldırı meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı. Olaydan sonra Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine getirilen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

GEÇMİŞİ HAKKINDA BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan ve 1 gün ek gözetim izni alınan Selçuk Tengioğlu’nun polisteki ifadesinde olayı planlamadığını ve aniden karar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis soruşturması söz konusu şüphelinin geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığını, bir süre Adana’da psikolojik tedavi gördüğünü ortaya çıkardı.

İŞ GECMİŞİ VE PLANLARI

Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi çeşitli işlerde çalıştığı tespit edilirken, son dönemde Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı belirlendi. Şüphelinin ifadesinde “sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini” belirttiği bildirildi.

KAHVALTIDAN CENAZE TÖRENİNE GEÇMİŞ

Şüphelinin ifadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisi olan Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak üzere AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na geldiğini söylediği öğrenildi.

SPONTANE BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİĞİNİ BELİRTTİ

Olay günü AKM’ye hiç girmediğini, sürekli dışarıda olduğunu ifade eden şüpheli, Özgür Özel’in aniden çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirtti. “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım” dediği kaydedildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Savcılık tarafından şüphelinin gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı. Sorgunun aralıksız devam ettiği ve olayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmalar sürdüğü belirtildi.