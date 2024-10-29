“Özgür Özel, Erdoğan’a Çağrı Yaptı”

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASINDAKİ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında önemli bir konuşma yaptı. Beştepe’de gerçekleşen resepsiyona neden katılamayacağını şu şekilde ifade etti; “Sayın Erdoğan’a çağrı yaptım. Çankaya Köşkü’nde bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapalım. Bu çağrıma olumlu bir yanıt gelmedi. Onun için Erdoğan orada biz buradayız.” Özel, Cumhuriyet kutlamalarının yakın gelecekte Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirileceğini belirterek, “Biz siyasi kavgalara girmeyeceğiz. Gel dendiğinde gelerek koş dendiğinde koşacak bir kez daha Cumhuriyet’i kuracak ülkeyi bu durumdan kurtaracağız,” dedi.

GRUP TOPLANTISINDA YAPILAN ÇAĞRI

Özgür Özel, daha önce 15 Ekim tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için Erdoğan ve Bahçeli’ye bir çağrıda bulunmuştu. Özel, “Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu’nu Atatürk’ün vasiyetine, tüm yargı kararlarına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk’ün evinde, gelin Çankaya Köşkü’nde yapın. Hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü’ne o resepsiyonu taşıyın, 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan bu milleti kurtarın,” şeklinde konuşmuştu.

AK PARTİ’DEN YANIT GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Ekim’deki MKYK toplantısında, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun “Milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde” gerçekleşeceğini açıkladı. Çelik, Özgür Özel’in çağrısına yönelik olarak, “Sayın Özel’in bu resepsiyonlara katılmak için böyle bir şart koşması da siyaseten absürt bir yaklaşım olmuştur,” yanıtını verdi.

ÖZEL KATILMAYACAK

Yapılan çağrının karşılık bulmaması üzerine CHP Lideri Özgür Özel, saat 19.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek resepsiyona katılmama kararı aldı.