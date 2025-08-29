Özgür Özel: Erdoğan İle Filistin’e Gidilsin

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Muhalefet partileri tarafından getirilen talep üzerine Meclis, olağanüstü bir oturum gerçekleştirdi. Bu toplantıda, İsrail’in Gazze’deki saldırıları, soykırım, zulüm ve kıtlık politikaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevcut durum hakkında bilgi verdikten sonra, muhalefet liderleri de söz alarak görüşlerini açıkladı. Bu oturumda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümeti eleştirerek Gazze ile ilgili girişimlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DESTEK ZİYARETİ TEKLİFİ

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm muhalefet liderlerinin Filistin’e yapılacak bir destek ziyaretine katılmasını önerdi. Özel, “Gelin hep birlikte davranalım. Örneğin buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini, Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?” dedi.

MECLİS’İN ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER

Özgür Özel, ayrıca Meclis’in çalışmalarına devam etmesi ve tatile girmemesi için bir önerge vereceklerini açıkladı. Özel, “Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz, var mısınız? Trump yönetimini Netanyahu’ya verdiği bu destekten, Netanyahu’ya ‘savaş kahramanı’ dediği için Trump’ı kınamayı teklif ediyoruz, var mısınız?” diye sordu. Bu öneriler, oturumda muhalefet liderleri arasında destek bulması bekleniyor.