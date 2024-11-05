Özgür Özel: Esenyurt ve Mardin Üzerine

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, CHP’nin bir yıl içinde 6 farklı anket firması ile çalıştığını belirtti ve yalnızca Eylül ayında oy oranlarının düştüğünü ifade etti. “Seçildiğim günden beri yaptırdığımız anketlerin ortalamalarına bakarak ilerliyoruz. Partinin oy oranı kah düşmüş kah çıkmış. Ne zaman düşmüş? Eylül ayında. Biz içe kapanıp da kurultay konuşunca millet, ‘Eyvah, eskiye mi dönüyor, yine birbirleriyle mi uğraşacak bunlar’ demiş. Ama sadece Eylülde düşmüş. Ekim ayında yine 1’inci parti olduk” dedi.

ANAYASA TARTIŞMALARINA DEĞİNİYOR

Özel, yeni anayasa tartışmalarına da değindi. “Mevcut anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz, anayasa konuşulmaz. Yani ‘tam bir anayasal uyum olmadan bu kapıyı çalmayın’ dedik. O kapı kapandı” şeklinde konuştu. Özel, Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa dışındaki söylemlerine de dikkat çekti. Özellikle, İsrail’in Türkiye’ye saldıracağına dair iddialar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamaları gündem değiştirme amacıyla değerlendirdi.

BAHÇELİ’Yİ ELEŞTİRİYOR

Özel, Bahçeli’nin grup toplantısındaki sözlerini hatırlatarak, “Sayın Bahçeli, ağzındaki baklayı çıkardı ve konuşmasında ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir’ diyor. Neymiş; Kürt sorunu yoktur, kürk sorunu vardır, Recep Tayyip Erdoğan’ın kürk sorunu vardır. Ne Türk, ne Kürt, ne Alevi, ne Sünni, bunların dost kaygısı yoktur, dostluk projesi yoktur, bunların dostluk sorunu yoktur, Recep Tayyip Erdoğan’ın post sorunu vardır, postunu bırakmak istememektedir” ifadelerini kullandı. Özel, Bahçeli’nin geçmişte Erdoğan hakkında söylediği sözleri hatırlatarak, “Sayın Bahçeli, geçmişte, ‘Balda tuz bulunmaz, bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz’ dediği Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha aday olabilsin, seçilebilsin diye anayasa değiştirmekten ve bunun için de gerekirse Abdullah Öcalan’ı bile Meclis’e getirmekten bahsetmektedir. Samimiyet budur” şeklinde konuştu.