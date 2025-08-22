Özgür Özel Hakikati Aktarmıyor

ÇERÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçtikten sonra CNN Türk’te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, ”9 Nisan’da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDAKİ İDDİALAR

Çerçioğlu, Özgür Özel’in kendisini korktuğuna dair bir ifade kullanmadığını belirtti. ”Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var” diye ekledi. Ayrıca, ”Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSU VE SEBEPLERİ

Çerçioğlu, CHP’den ayrıldıktan sonra, Özgür Özel’in kendisine yönelik hakaret içerdiğini iddia ettiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

PARTİDEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Çerçioğlu, 14 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında, ”Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” dedi. Çerçioğlu, bu duruma gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerini dile getirdiklerini ancak şahsı ve ailesinin hedef alındığını ifade etti.