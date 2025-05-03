Özgür Özel, “Her Zaman Sıran Gelecek!”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A MÜDAHALE ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yaptığı açıklamada, “Ben karşıma aday olursa telef ederim diye meydan okuyan, kendini ele veren, ihbar eden, bugüne kadar yaptığı suçu itiraf eden Erdoğan’a, Mevlana’nın Mesnevi’si ile sesleniyorum; Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da, bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin, yerine başkası geçecek” dedi. Özel, bu sözleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ’TAN SUÇLAMALARA YANIT

Özgür Özel’den önce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sahne aldı. Yavaş, konuşmasında “Eğer gerçekten işlenmiş bu suç olsaydı, her gün televizyonlarda onu izliyor olacaktık. Maalesef bir gerçek ki ortada suç falan yok. Tek tek rakipleri yok edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yavaş, seçim süreçlerine yönelik endişelerini dile getirerek, “Bunlar Ekrem Başkan’a, Ümit Özdağ’a yapılıyor diye seyretmek, yarın kapınıza birinin geleceği anlamına geliyor” dedi. Yavaş, haksızlıkları kınayarak, “Haksızlığı yapan kim olursa olsun karşıya çıkmak lazım. Bizim inancımızda öyledir. Haksızlık karşısında susan birisi şeytandır” diye ekledi.

İl Başkanı Bekir Yaman, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olduğu cezaevinden yazdığı mektubu katılımcılarla paylaştı. Özgür Özel, havaya ateş açan kişilerin serbest bırakılmasını talep ederek, “Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız, razıyız” dedi. Deprem konusuna dikkat çeken Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ilk görüşmede ‘Deprem Bakanlığı’ kurulması gerektiğini vurguladı. “Türkiye deprem ülkesi, İstanbul’u bir felaket bekliyor. Bu meseleyi siyasetin içinde değil, üstünde tartışalım” dedi.

DARBELER VE SİYASİ HUKUKSULUK TEMASI

Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasını eleştirerek, “Bazen, darbeler askerden gelmez. Darbe her zaman bir karargahı vardır. Bugünkü darbenin karargahı Beştepe’dir, saraydır” ifadelerini kullandı. “Bu darbenin silahı yalandır, iftiradır” diyen Özel, acıların bir zaman sorulacağını belirtti.

KURDUĞU KUYUDA DÜŞME UYARISI

Özgür Özel, Mesnevi’den alıntıyla, “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi, kardeşine nasıl yapıyorsun? Ama kazdığın kuyuya en sonunda sen düşeceksin” hatırlatmasını yaptı. Ekrem İmamoğlu’nun güçlü duruşuna atıfta bulunarak, “Bakın Ekrem Başkan küçücük bir zindanda, ama gönlü yedi kat yukarıda” dedi. Ayrıca, Erdoğan’ın Meloni ile görüşmesini eleştirerek, Konyalıların değil, Türk halkının minnetini kazanması gerektiğine vurgu yaptı.

KIBRIS VE ULUSLARARASI POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’de külliye açma girişimini eleştiren Özgür Özel, “Türki Cumhuriyetler, Güney Kıbrıs’ı tanıyor, Türkiye’yi işgalci sayıyor” dedi. Konuşmasında, Erdoğan’ın duruşunu ve korkularını sorguladı.

SON SÖZLER VE GELECEK UMUTLARI

Özgür Özel, “Ömrümüz boyunca unutmayacağımız bir günün sonunda, adalete olan inancımız, mahkemelerde tükenirken, Konya meydanında yeniden yeşererek geleceğe umutla bakarak ayrılıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.