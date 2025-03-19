Özgür Özel, İmamoğlu İçin Çağrı Yaptı

GÖZALTINA ALMA KARARLARI VE KALABALIK REAKSİYONU

Hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki İBB binasının önünde geniş bir kalabalık toplandı. Dilek İmamoğlu, eline mikrofon alarak vatandaşlara hitap etti. Dilek İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir konuşma yaptı.

DARBE GİRİŞİMİ SUÇLAMASI

Özgür Özel, “Olan bitenin bir adı var. Dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir.” diyerek durumu tanımladı. İmamoğlu’na destek vermek adına tüm Türkiye’yi Pazar günü sokağa davet etti. Özel, “Geçimsizlikten, geleceksizlikten şikayetçi olan tüm herkesi Pazar günü sokağa davet ediyorum. 23 Mart’ta sandık gelecek, Ekrem gelecek, dertler bitecek.” ifadelerini kullandı.

HUKUK GÜVENCELERİNE VURGU

Özel, İmamoğlu’nun durumu ile ilgili, Türkiye’de herkesin hukuk güvencesi, mal güvencesi ve can güvencesinin askıya alındığını belirtti. “Dün akşam iptal edilen şey, Ekrem İmamoğlu’nun diploması değil, tüm milletimizin hukuk güvencesidir.” dedi.

İSTANBUL’un ÖNEMİ VE SEÇİM GÜNÜNE DAVET

Özel, İstanbul’un gücüne işaret ederek, “İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder” sözleriyle, yapılanların amacını özetledi. “Bükemediği bileği, yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor. Bugün bunu yaptıran Recep Tayyip Erdoğan’dır.” şeklinde tepkisini dile getirdi.

KİMLERİN GÖREVDE OLDUĞU VURGUSU

Özel, İmamoğlu’nun anketlerde önde çıktığı için hedef alındığını belirtti. “Tek suçu anketlerde önde çıkmak olduğu için, bunu yapmak reva mıdır, hak mıdır?” dedi. Ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olarak iktidar görmekte olduğunu ifade etti.

EYLEM ÇAĞRISI VE KARARLILIK

Dilek İmamoğlu, “Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün hepimiz gözaltındayız.” diyerek durumu özetledi. “Asla yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz.” sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KUMPAS OPERASYONU İLE MÜCADELEYE DAVET

Özel, “Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Kabullenmiyoruz. Bunca adaletsizlikleri kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür.” açıklamasıyla duruşlarını ifade etti.

SARAÇHANE’DE TOPLANMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’ye gelerek İmamoğlu’nun gözaltında kalacağı süre boyunca burada ayrılmayacağını duyurdu. Kalabalık, Özel’in çağrısının ardından Saraçhane’ye akın etti. Tüm İstanbulluları ve avukatları destek vermek için davet etti. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.” şeklinde bir mesaj da verdi.