Özgür Özel, İmamoğlu ile Buluşacak

CHP İSTANBUL İL KONGRESİNE ODakLANIYOR

CHP, belediyelerinin yolsuzluklarıyla gündeme gelirken, gözler İstanbul İl Kongresi ve partinin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davasına çevrildi. Partinin 102. kuruluş yılını kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Beykoz’dan gelen bir istifa haberi şok etkisi yarattı. Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi, Özel’in liderlik gücünü sarsmış durumda.

BEYKOZ BELEDİYESİ’NDEKİ İSTİFA

CHP’li Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bugün partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gürzel’in istifasının ardından AK Parti’ye geçeceği iddiası, kulislerde büyük hareketliliğe yol açtı.

ÖZGÜR ÖZEL, İSTANBUL’DA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK

Özgür Özel’in Beykoz’daki gelişmeler sonrası İstanbul’a döneceği bilgisi geldi. Özel’in yarın İstanbul’da olması ve Ekrem İmamoğlu ile görüşerek son durumları değerlendirmesi bekleniyor.

15 EYLÜL’DE ÖNEMLİ BİR KARAR BEKLENİYOR

15 Eylül’deki kurultay davası tüm gözlerin üzerine çevrilmesine neden oldu. Özgür Özel’in koltuğu tehlike altında. Eğer 15 Eylül’de Kılıçdaroğlu ve eski yönetimi göreve getirecek bir ‘mutlak butlan’ kararı çıkarsa, bu durumda Özel’in bugüne kadar aldığı tüm kararların geçersiz olabileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin, bu olasılık için ‘ihraç listelerini’ şimdiden hazırlamaya başladığı belirtiliyor.