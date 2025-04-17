Özgür Özel, İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etti

GENEL BAŞKANDAN ÖNEMLİ ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi’nde bir araya geldi. Bu ziyaret, parti ve kamuoyu için önemli mesajlar taşıyor.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLULUK SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde yürütülen soruşturma sonucu tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. İmamoğlu’nun tutukluluğu, kamuoyunda önemli bir yankı uyandırmış ve özellikle muhalefet cephesinden sert tepkiler gelmişti. Bu durum, durumu daha da kritik hale getirmiştir.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşme sonrası basına yansıyan bilgilere göre, Özgür Özel’in cezaevi yönetimiyle kısa bir temas kurduğu ve ardından İmamoğlu ile özel bir yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu ziyaretin, İmamoğlu’nun adaylık süreci ve parti içindeki stratejilere dair fikir alışverişi amacı taşıdığı düşünülüyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Özel’in cezaevinden çıkışında basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. Kamuoyunun merakla beklediği sorular ise şunlar:

İmamoğlu’nun tutukluluk süreci nasıl şekillenecek?

CHP’nin seçim stratejisi bu süreçten nasıl etkilenecek?