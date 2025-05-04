Özgür Özel’in Ailesine Tehdit Mesajları

CHP GENEL BAŞKANINA YAPILAN SALDIRI SONRASI TEHDİT MESAJLARI

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kızı İpek Özel’i hedef alarak tehditler içermektedir. Mesajlarda, Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in ev adresinin yanı sıra, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri dikkat çekiyor. Başka bir paylaşımda ise kendisini saldırgan olarak tanıtan Selçuk Tengioğlu olduğu belirtilen kişi, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” gibi tehditkar sözler sarf etti.

SALDIRI OLDUĞU GÜN NELER YAŞANDI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda töreninden sonra AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Saldırgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek burada işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Emniyette ifade alma işlemleri halen devam ediyor.

SUÇ GEÇMİŞİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel’e fiziki saldırı düzenleyen 66 yaşındaki S.T. ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, bu şahsın 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğünü ve iki çocuğu da yaraladığını açıkladı. Saldırganın daha önce hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunduğu bildirildi. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.