Özgür Özel’in Aydın’da Yenileme Çağrısı

Aydın’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitingi Düzenlendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in davetiyle gerçekleştirilen kent mitingleri çerçevesinde Aydın’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” etkinliği gerçekleştirildi. Miting öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın İl Başkanlığını ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti. Etkinlik, Atatürk Kent Meydanı’nda yapıldı. Mitinge, CHP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Aydın, Milli Mücadelenin Simge Şehri

Etkinlikte konuşan Özgür Özel, Aydın’ın milli mücadelenin sembolü olduğunu belirterek, “Aydın, seninle kucaklaşmaya geldik. Aydın yıllardır CHP’nin gösterdiği adayı seçer, iradesini CHP’den yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın’ı alamayanlar, Aydın’ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, çalmaya kalktılar” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın İradesi Milletin Meydanında

Özel, konuşmasının devamında, “Seçime günler kala kamu gücü elinde, bütün bakanlıklar emrinde, bu meydana toplayıp bu meydanda bu kalabalığı bulamayanlar görsün; ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir, Aydın’ın iradesi bu meydandadır. Bu meydan milletin meydanıdır. ‘AK Parti’nin kalesi’ denilen yerlerde inanılmaz kalabalıklar topluyoruz. Kutuplaşma, kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Varsa bizim kalemiz millete feda olsun. Bu meydana bakın; Aydın milletin, milli iradenin kalesidir. Bu meydandan istifa talebi yükseliyor. Bu alelade bir istifa talebi değildir. Duymayan kulaklar duysun, millet emanetini geri çağırıyor.”

Aydın’ın Gündeminde CHP Var

Özel, Aydın’dan AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilerde de bulundu: “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız. Bu süreçte Aydın’da belediye meclis çoğunluğu CHP’dedir. Seçim sonuçları ortadadır. Aydın’ın iktidarı CHP’dir. Bir tane adı ‘sözde efe, topuklamış, topuğu kırılmış efe’ camın arkasından buraya bakarken, yüz binlerce efe Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bakıyor. Aydın’da yüz binler oyunu, emanetini geri istiyor. Aydın seçimlerini yenileyelim.”

Seçimlerde Aydın’ın Kararı Ön Planda

Özel, “Seçimlerde alamadıkları belediyeyi rüşvetle, şantajla, yankesicilikle almaya çalışanlar Aydın’a verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. CHP iktidarında sözlerin tamamını tutmak boynumuzun borcudur. Genel başkanınız çetindir, sözümüz sözdür. Sandığı getir; kimin belediye başkanı olacağına Aydın karar versin” dedi.