Özgür Özel’in Cüneyt Özdemir’e Eleştirisi

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’İN SOMA ANMA TÖRENİNE KATILIMI

CHP lideri Özgür Özel, 13 Mayıs 2014’teki maden faciasında yaşamını yitiren madencilerin anma etkinliği için Soma’da düzenlenen yürüyüşe katıldı. Burada yaptığı konuşmalarında Özel, isim vermeden gazeteci Cüneyt Özdemir’i hedef aldı. “Bir tanesi gitmiş Amerika’da YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıp tutuyor. O gün buradaydın Soma’yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun ayırıp da geleydin Soma’yı unutturmadığını bize göstereydin herkese. Ya da bir gün bir Soma özel yayını yapaydın o YouTube’da.” sözleri dikkat çekti.

CUVAFİ OLMAKLA KALMAYIP CESARET GÖSTERMEDİ

Bu açıklamalara kamuoyunda büyük ilgi gösterildi ve gazeteci Cüneyt Özdemir’in cevabı gecikmedi. Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in yayınlarına katılmadığını belirtti. “Keşke eleştirdiğiniz isimlere benzemeyip karşımıza çıkma cesaretiniz olaydı da böyle ucuz laf sokuşturmalara tenezzül etmeyeydiniz!” diyerek tepki gösterdi.

GİDİŞİYLE DEVAM EDEN GAZETECİLİK

Özdemir, “Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben 35 yıldır gazetecilik yapıyordum. Bu gidişinizle siz yine Manisa’da eczacılık yaparken ben yine gazetecilik yapıyor olacağım. Neden bizim yayınlara katılamıyorsunuz onu anlatsanıza?” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Özdemir ayrıca, “Bakın buradan açık açık açık davet ediyorum, hodri meydan…” ifadelerini kullandı.