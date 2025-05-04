Özgür Özel’in Kızı Tehdit Edildi

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRI VE TEHDİT MESAJLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırının ardından bir sosyal medya hesabında Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e yönelik tehdit içerikli mesajlar yayımlandı. Bu tehdit mesajlarında Özel’in kızı İpek Özel’in ev adresinin de paylaşılması dikkat çekti. Mesajda, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadesi kullanıldı. Başka bir paylaşımda, saldırgan Selçuk Tengioğlu olduğunu öne süren bir kişi, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” şeklinde tehditler içeren bir mesaj paylaştı.

SANAL DEVRİYELER TAKİPTE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanların sanal devriyelerle takip edildiğini dile getirdi. Yerlikaya, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” açıklamasını yaptı.

SALDIRGANIN ARKA PLANI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katıldıktan sonra AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Saldırgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve burada gerçekleştiren işlemlerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Saldırganın emniyetteki ifade alma işlemleri devam ediyor.

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T. hakkında yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eliyle vuran saldırganın 2004’te B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından sabıkası vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verdi.