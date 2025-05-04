Özgür Özel’in Kızı Tehdit Edildi

SALDIRI SONRASI TEHDİT MESAJLARI YAYILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından açılan bir sosyal medya hesabından tehdit mesajları paylaşıldı. Bu tehditlerle birlikte Özel’in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılarak, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” şeklinde ifadeler kullanıldı. Başka bir paylaşımda ise saldırgan olduğu belirtilen kişi Selçuk Tengioğlu, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” tehditlerini içeren mesajlar paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRININ DETAYLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katıldığı sırada AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın, çocuklarını öldürmekten daha önce sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Saldırgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Tengioğlu’nun emniyette ifade verme işlemi devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel’e fiziki saldırı düzenleyen 66 yaşındaki S.T. hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eliyle vuran 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunan S.T., müebbet hapis cezası almış, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.