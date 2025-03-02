Özgür Özel’in PKK İddiası Yalanlandı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan ile devam eden görüşmelerin bir yıldır devlet adına 4 kişilik bir heyetle sürdüğünü ve Erdoğan’ın bu süreçten dakika dakika haberdar olduğunu öne sürdü. Ayrıca, 20’nin üzerinde hukukçunun bu çalışmaların içinde yer aldığını iddia etti. Özel’in dikkat çekici açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN YANIT

Bu tartışmalara karşılık olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yanıt verdi. DMM, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürmekte olduğu belirtildi. Ayrıca, Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısına atıfta bulunarak, bazı iddiaların kesinlikle doğru olmadığı vurgulandı.

İDDİALARIN ASILSIZLIĞI

DMM tarafından yapılan açıklamada, “Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri ve yüksek hakimlerin bulunduğu 20’den fazla hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.” iddialarının kesinlike yanlış olduğu ifade edildi. Öcalan’ın yaptığı ‘silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı’ ile devlet arasında herhangi bir anayasal veya yasal değişiklik pazarlığı yapılmadığının altı çizildi. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye’ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemeyi amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi gerektiği” ifade edildi.