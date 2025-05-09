Özgür Özel’in Yılmaz Özdil’e Tepkisi

CHP GENEL BAŞKANI’NA YAPILAN SALDIRININ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

5 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalık içerisinde tokatlı bir saldırıya uğradı. Kalabalıkta bulunan Selçuk Tengioğlu isimli kişi, Özel’e yaklaşarak yüzüne tokat attı. Saldırgan, mahkemece “kamu görevi yapan kişiyi kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Olay sonrasında kamuoyunda güvenlik önlemlerine dair eleştiriler gündeme geldi. Konuyla ilgili dikkat çekici bir değerlendirme muhalif gazeteci Yılmaz Özdil’den geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ELEŞTİRİSİ

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’ye katılan Yılmaz Özdil, Özgür Özel’e yönelttiği eleştiride, “Armut gibi geziyor” diyerek yeterli güvenlik önlemi almadan dolaşmasının tepki uyandırdığını belirtti. Bu sözler sonrasında Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV canlı yayında Özdil’in açıklamalarına tepki gösterdi. Özel, kendisine yöneltilen tehditlerin ardından, Yayın yönetimi ile ilgi olarak şu ifadeleri kullandı: “Sana o ‘geri vites’ sözlerini yedirirler.”, aynı gün içinde cenazesi olan birinin ailesinin tehdit edilmesi halinde bu durumun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

YAYIN POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

Gerilim dolu bir yayında sunucu İpek Özbey ile de tartışan Özel, Sözcü TV hakkında, “Bunu söyleyen adamı sen çıkarıyorsun. Tabii onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçeveletmek lazım,” dedi. Özel, bir kişinin ismi yerine hakaret edilen bir dili benimsemenin eleştirisini yaptı.

YILMAZ ÖZDİL’DEN CEVAP

Özgür Özel’in tepkisinin ardından, Yılmaz Özdil sosyal medya üzerinden bir yanıt vererek, “Beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım” dedi. Özdil, “Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım. Dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var: benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var. Aşkımız sebepsiz değil yani,” ifadelerini kullandı.